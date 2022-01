Q! Resort in Kitzbühel von Wiener Gruppe gekauft; weitere Ankäufe in Europa geplant.

WIEN, KITZBÜHEL. Der JPI Hospitality Investors Club hat das Kitzbühler „Q! Resort Health and Spa Hotel“ (ehem. Hotel Klausner am Bahnhof, Anm.) gekauft. Der Investoren-Club, seit Sommer 2021 statuiert, wird in den nächsten 24 Monaten rund 300 Millionen Euro in den Ankauf und die Renovierung von Freizeit- und Stadthotels in europäischen Großstädten und Premium-Freizeitregionen investieren.

Das Hotel

Das „Q! Resort“ in Kitzbühel verfügt derzeit über rund 80 Zimmer, eine Tiefgarage, Seminarräume, einen großenWellness- und Fitnessbereich samt Naturbadeteich, Restaurant und Bar. "Das Hotel wird so umgestaltet und erweitert, dass der Charme und das Lebensgefühl des klassischen Kitzbühel-Hotels erhalten bleibt und gleichzeitig den Gästen alle Vorteile eines Lifestyle-Hotels geboten werden", so JPI-GF Lukas Euler-Rolle. Im Anschluss an die Umgestaltung wird es an einen Betreiber übergeben. Hier befindet sich die Investorengruppe aktuell in Verhandlungen mit mehreren interessierten Unternehmen, wie von Seiten des JPI erklärt wird.