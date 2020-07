4. Handwerksforum am 2. Oktober: Aus/Bildung im Handwerk

BEZIRKE KITZBÜHEL, KUFSTEIN (niko). Bei der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung von Netzwerk Handwerk wurde der bisherige Vorstand bestätigt und einstimmig für die neue Funktionsperiode wiedergewählt: Obmann Rainer Höck, Stv. Anton Buchmayr und Klaus Misslinger, Kassier Anton Pletzer.

Wie bisher fungiert Andrea Achrainer als Projektleiterin der EU-geförderten Initiative, die sich für “Qualität und Gestaltung im Handwerk im Raum Kitzbühel und Kufstein” einsetzt.

Neben Kinder- und Jugendprojekten, diversen Vermittlungsformaten und regelmäßigem Austausch und Kooperationen steht die öffentliche Diskussion rund um Fragen des Handwerks im Mittelpunkt der Aktivitäten der Initiative. Die nächste große öffentliche Veranstaltung ist das 4. Handwerksforum am 2. Oktober im Malerwinkel Rattenberg.

Fragen der Aus/Bildung im Handwerk werden dabei von Experten der Berufsausbildung, des Handwerks und schulischer Bildungsinstitutionen diskutiert und über mögliche Lösungsansätze für die Zukunft der Handwerksausbildung gesprochen. Der Eintritt ist frei – eingeladen ist jede/r am Handwerk und an Bildungsfragen Interessierte – Anmeldung erforderlich, beschränkte Platzanzahl (Corona). Infos: www.netzwerk-handwerk.tirol