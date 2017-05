13.05.2017, 00:00 Uhr

AMS Kitzbühel bietet Infos zur Pflegeassistenz-Ausbildung

BEZIRK KITZBÜHEL. Der Bedarf an Pflegekräften ist im Bezirk weiterhin sehr groß. Daher startet im Oktober eine weitere Ausbildung zur Pflegeassistenz im Altenwohnheims Kitzbühel (wir berichteten).

„Die Pflegestiftung Tirol bietet arbeitslosen und arbeitsuchenden Personen die Chance, eine Ausbildung im Pflegebereich zu absolvieren“, so AMS-Leiter Manfred Dag.

Für Arbeitslose gibt es im Rahmen der Pflegestiftung eine finanzielle Unterstützung.

Am Donnerstag, den 18. Mai können sich Interessierte um 9 Uhr im AMS Kitzbühel über die Ausbildung und die Fördermöglichkeiten informieren.

