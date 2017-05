Die verrücktesten Fantasieräder aus dem Bezirk Kitzbühel

04.05.2017, 13:04 Uhr

Bei der „Crazy Bike“-Preisverleihung wurden die besten Fantasierad-Zeichnungen von Kindern aus dem Bezirk Kitzbühel prämiert.

KIRCHBERG/BEZIRK (niko). „Zeichne dein eigenes Fantasie-Rad!“ hieß es wieder beim „Crazy Bike“-Malwettbewerb. Diesem Ruf von Klimabündnis und Land Tirol folgten über 1.400 VolkschülerInnen aus ganz Tirol. Die Preisverleihung für die kreativsten Zeichnungen aus dem Bezirk Kitzbühel fand in der VS Kirchberg statt.Das „Nachtschattenbike“ der Landessiegerin Hannah Stocker aus Ladis erntete bewundernde Blicke und Applaus, als es ins Klassenzimmer hereinrollte. Zwei Radbau-Profis hatten die Zeichnung der Landessiegerin detailgetreu nachgebaut.Drei Kinder aus dem Bezirk konnten die „Crazy Bike“-Jury durch ihre Kreativität von ihrer Fantasierad-Zeichnung überzeugen: Der Bezirkshauptpreisträger Lukas Moosburger aus der VS Kirchberg erhielt einen Gutschein von einem Sportgeschäft im Wert von 250 Euro. Gutscheine im Wert von 100 und 50 € gingen an den Zweitplatzierten Hamdija Makalič (VS Kirchberg) und die Drittplatzierte Linda Thaler (VS Hopfgarten).Ziel des „Crazy Bike“-Malwettbewerbs ist es, Kinder für das Fahrrad als umweltfreundliches und schickes Verkehrsmittel zu begeistern.Das Klimabündnis Tirol koordinierte den Zeichenwettbewerb heuer zum 9. Mal für bereits zum neunten Mal für SchülerInnen der 3. und 4. Klasse Volksschule.Fotos: Kogler, Klimabündnis (1)