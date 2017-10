Lisa Hauser sagt "Ja" zur Olympia-Bewerbung

05.10.2017, 13:27 Uhr

"Ich bin auf jeden Fall dafür. Die olympischen Biathlonbewerbe in Hochfilzen zu haben, wäre einfach Wahnsinn. Das neue WM-Stadion würde allen Anforderungen entsprechen und sich perfekt für dieses Großereignis anbieten. Was die Hochfilzener leisten können, haben wir ja schon bei der perfekt organisierten Weltmeisterschaft im Februar gesehen", so Hauser.

Aber Olympia ist nicht nur eine tolle Chance für die gesamte Region, sondern auch für die heimischen Sportler, meint die junge Biathletin. "Olympia zu Hause – das ist der große Traum eines jeden Athleten. Es wäre auch ein guter Abschluss meiner Karriere, wenn man überhaupt so weit voraus-planen kann. Ich hoffe jedenfalls, dass die Tiroler am 15. Oktober ihr Stimmrecht in Anspruch nehmen und mit 'Ja' stimmen werden", so Hauser.