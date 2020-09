Der Pächter des Schlosswirtes in Ebenthal ist zahlungsunfähig. Auch die Corona-Krise ist eine Ursache. Der Betrieb ist nicht geschlossen, Gerhard Kalcher will aber nicht weitermachen.

EBENTHAL. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) verlautbart, wird über das Vermögen von Gerhard Kalcher, Pächter des Schlosswirtes in Ebenthal, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen rund 178.900 Euro, Aktiva ca. 12.000 Euro. Die Überschuldung beträgt demnach ca. 166.900 Euro. Betroffen sind rund 21 Gläubiger und zehn Dienstnehmer.

Sanierungsverfahren im Jahr 2018

Seit Ende November 2016 ist Kalcher Pächter des Schlosswirtes, ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen und weiteren 50 im Außenbereich.

Schon im Jahr 2018 wurde hier ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung durchgeführt, die Gläubiger haben damals die 20-prozentige Quote mehrheitlich angenommen. Die letzte Rate von fünf Prozent war im April 2020 fällig und auch diese konnte der Schuldner bedienen.

Betrieb ist nicht geschlossen

Dann kam "Corona" und damit ein Entfall von rund drei Monatsumsätzen. Laufende Zahlungsverpflichtungen konnten nicht mehr bedient werden. Auch die Corona-Fördermaßnahmen wie Fixkostenzuschuss oder Überbrückungskredite konnten nicht in Anspruch genommen werden – wegen des vorangegangenen Insolvenzverfahrens. Das Ergebnis: Zahlungsunfähigkeit.

Der Schlosswirt ist nun aber nicht geschlossen. Kalcher selbst will den Betrieb jedoch nicht weiterführen, er strebt eine unselbständige Beschäftigung an.

Forderungsanmeldungen können bis 21. September 2020 über den AKV angemeldet werden: klagenfurt@akveuropa.at