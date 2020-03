Der Service-Club zieht eine Zwischenbilanz zur Beratungsstelle für Menschen mit Essstörungen.

KUFSTEIN (red). Die vom Service-Club „Soroptimist International Club Kufstein“ 2018 ins Leben gerufene Beratungsstelle für „Menschen mit Essstörungen“ ist nach wie vor eine wichtige Anlaufstelle für Jugendliche und deren Angehörige. „Es ist oft das erste Gespräch mit den Betroffenen, das eine erfolgreiche Behandlung frühzeitig in die richtige Richtung lenkt“, so Tessa Zeis, Leiterin der Sprechstunde. Essstörungen sind ernst zu nehmende psychosomatische Erkrankungen, die durch gravierende Veränderungen des Essverhaltens gekennzeichnet sind und zu schweren Erkrankungen führen können. Je früher man Anzeichen für eine mögliche Gefährdung erkennt, desto höher ist die Chance einer erfolgreichen Therapie.

Zeis arbeitet an der Abteilung für Psychosomatik der Universitätsklinik für Psychiatrie II in Innsbruck und ist nach telefonischer Terminvereinbarung im BKH Kufstein, Abt. Psychiatrie, Lt. Prim. Univ.-Doz. Dr. Carl Miller, in der Sprechstunde erreichbar. Tel. 05372/6966 3803. Die Beratung ist dank des Soroptimist Clubs Kufstein kostenlos.

