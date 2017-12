Kulturfahrt zu "Hoffmanns Erzählungen"

29.12.2017, 13:29 Uhr

Kufsteiner VP Frauen laden zur Opernfahrt nach Salzburg ein

Jedes Jahr nach Weihnachten organisieren die Frauen in der Kufsteiner Volkspartei eine Fahrt zu einer Musiktheatervorstellung. Dieses Mal geht es zu "Hoffmanns Erzählungen" im Salzburger Landestheater. Einladungen liegen im "Gitta's - Wohnen&Lifestyle, Bistro" am Unteren Stadtplatz und im Blumengeschäft "Rose" am Arkadenplatz auf.Samstag, 13. Jänner 2018, Abfahrt 15 Uhr, Rückfahrt nach der Vorstellungperan "ehoe@kufnet.at" oder unter: (05372)20953 - bitte auf Band sprechen