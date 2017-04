Girls Day: Berufsorientierung für Schülerinnen

25.04.2017, 14:44 Uhr

Rund 46 Prozent der weiblichen Lehrlinge wählen einen der drei klassischen Lehrberufe.

Am 27. April findet der "Girls Day" statt der sich in Kärnten nicht nur auf einen Tag konzentriert. Über mehrere Monate hinweg werden verschiedene Aktionen durchgeführt: Im Mai, Juni und von September bis November können Mädchen in Berufswelten schnuppern, die bislang fest in Männerhand sind. "Der Mädchenzukunftstag hat sich zum größten Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit entwickelt. In Österreich wird heuer erstmals die 10.000er Marke durchbrochen: Mehr als 10.000 Unternehmen öffnen sich den Mädchen", so Frauenreferentin Beate Prettner.

Begabung ausleben

Girls Day im Kindergarten

Die Schul- bzw. Lehrlingswahl, sowie die Studien- und Berufswahl, von Rollenklischees zu befreien, ist laut Prettner das Ziel des Girls Day. Rund 66 Prozent der Mädchen wählen bei der Berufswahl aus nur zehn verschiedenen Ausbildungsberufen. "Mit dieser eingeschränkten Wahl schöpfen die Mädchen weder ihre Berufsmöglichkeiten und schon gar nicht ihre Talente aus", so Prettner. Viele Mädchen hätten eine große technische, naturwissenschaftliche oder handwerklich-kreative Begabung, die ihnen entweder nicht bewusst sei oder die sie sich nicht auszuleben getrauen würden.Frauenbeauftragte des Landes, Michaela Slamanig, kündigte an, dass der Girls Day im nächsten Jahr bereits Kindergartenkinder ansprechen soll. "Schon jetzt hat Kärnten mit Volksschülern die Altersgrenze hinuntergesetzt. Wir sind überzeugt, dass sich Rollenklischees schon sehr früh festsetzen - oft ist es mit 14, 15 Jahren zu spät, Mädchen mit technischen oder naturwissenschaftlichen Bereichen vertraut zu machen."