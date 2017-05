Wandertipp: Johannesweg die österreichische Antwort auf den Jakobsweg. Jetzt Übernachtungen gewinnen!

10.05.2017, 14:16 Uhr

Der Johannesweg auf der Mühlviertler Alm – einfach „Begehenswert“!

Frische Waldluft, Plätze der Ruhe und Entspannung, mystische Felsgebilde

und atemberaubende Aussichtsplätze erwarten Sie am Johannesweg in der Region Mühlviertler Alm.

Anhand von zwölf Stationen vermittelt Dr. Johannes Neuhofer am 84 Kilometer langen Johannesweg Weisheiten, welche zu körperlicher wie auch geistiger Gesundheit führen. Geduld, Humor und Großzügigkeit – das sind nur einige der positiven Eigenschaften, die einem am Johannesweg begegnen.

Nicht ohne Grund wird der Johannesweg auch als österreichische Antwort auf den Jakobsweg bezeichnet. Die Strecke führt in Form einer Lilie (dem Symbol des Lichts) durch eine der sehenswertesten Regionen des Landes, die Mühlviertler Alm.Dieses Gebiet im nordöstlichen Mühlviertel zeigt sich als intakter Naturraum mit gastfreundlichen Bewohnern. Den Wandernden gibt der Weg Zuversicht und macht Mut, positiv nach vorne zu blicken. Tauchen Sie ein, tanken Sie neue Energie und genießen Sie die herrliche Ruhe abseits von Ballungszentren.Übrigens: Den Johannesweg können Wanderer in verschiedenenTagesetappen genießen. Auf der Seite www.johannesweg.at finden Sie Routenvorschläge für drei oder für vier Tage – inklusive Nächtigungs- und Einkehrmöglichkeiten.So können Sie Ihr Tempo ganz individuell an Ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Diese Routenpläne empfehlen jeweils Pierbach als Startpunkt,jedoch können Sie natürlich selbst entscheiden, wo Sie gerne den Johannesweg beginnen möchten.Der Initiator des Weges, Dr. Johannes Neuhofer, stellt am 25. Juni beim Johannesweg-Begegnungsfest in Kaltenberg sein neues Buch „Auftrag aus Atlantis – Der Johannesweg als Lebensziel" vor.