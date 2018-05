Wirtschaftsbund Steiermark: Mit Wertschätzung zu wirtschaftlichem Wachstum

01.05.2018, 12:00 Uhr

Bereits zum sechsten Mal startet WB-Direktor Kurt Egger ein Mentorenprogramm



"Beruflich und menschlich profitiert"

Das Modell ist einfach: Für sechs Monate stehen erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte steirischen Klein- und Mittelbetrieben als Partner zur Seite – mit dem Ziel, Wachstumspotenziale zu generieren. Aber erst das Miteinander bringt dann wirklich Leben in die Sache. "Hier schaffen wir mit unserem Netzwerk echten Mehrwert für junge Unternehmer" ist Kurt Egger, Direktor des steirischen Wirtschaftsbundes (WB) überzeugt.Eine, die bereits in den Genuss der "WBNet-Wachstumspartnerschaft" gekommen ist, ist die junge Voitsberger Unternehmerin Birgit Schwaiger. Ihr wurde der ehemalige "Landhauskeller"-Chef Günther Huber zur Seite gestellt, sie ist mit ihm nach wie vor in Kontakt und schwer begeistert: "Günther Huber war mehrmals vor Ort in unserem Fleischerei- und Gasthausbetrieb, wir haben gemeinsam ein Programm erstellt, wir konnten von seinem großen Netzwerk und seinen Kontakten profitieren. Persönlich und beruflich hat mir das viel gebracht."

"Hätte mir seinerzeit einen Mentor gewünscht"

Starke Mentoren

Eine, die bereits seit Jahren als Mentor zur Verfügung steht, ist die renommierte Grazer Unternehmerin Edith Hornig. "Die Aufgabe, junge Unternehmen zu beraten, hat mich sehr gereizt. Ganz ehrlich: Ich hätte mir in meiner Startzeit in der Wirtschaft eine solche Unterstützung gewünscht." Voraussetzung für das Gelingen sei es, dass man mit seinem Schützling menschlich zusammenpasse. "Es braucht Offenheit und Ehrlichkeit, es muss auch Platz sein, dass man unangenehme Dinge ansprechen kann", setzt sie auf Begegnungen auf Augenhöhe.Es sei ein "kleines, aber feines Modell" ergänzt Kurt Egger gemeinsam mit dem WB-Präsident Josef Herk. Im Endeffekt würden beide Teile von der Zusammenarbeit profitieren, auch dem WB bringt es wesentliche Erkenntnisse: "Für uns ergeben sich viele Hinweise darauf, was junge Unternehmer brauchen, welche Schwerpunkte in der Aus- und Weiterbildung setzen müssen."Auch heuer kann sich die Liste der Mentoren übrigens wieder sehen lassen, unter anderem mit dabei sind Manfred Rath (Companycode), der ehemalige WK-Präsident Peter Mühlbacher und die Wirtschaftsprofis Jürgen Roth sowie Vinzenz Harrer.