„Bewusst Tirol“ – und es werden immer mehr

13.10.2017, 17:58 Uhr

179 Hotellerie- und Gastronomiebetriebe sowie 39 Gastrogroßhändler wurden bei der „Bewusst Tirol“ Prämierung 2017 in Schwaz für ihr starkes Regionalitätsbekenntnis ausgezeichnet.

„Tirol steht für intakte Natur, heimatverbundene Menschen, Tradition und Bodenständigkeit. Mit dieser Initiative holen wir Betriebe vor den Vorhang, die ihre Gäste mit hochwertigen heimischen Produkten überzeugen und damit nachhaltig ein Bewusstsein für Qualität und Regionalität schaffen“, gratuliert LH Günther Platter und betont: „Man spürt, dass die Nachfrage von heimischen Produkten immer größer wird, das ist sowohl für die Landwirtschaft und dem Tourismus essenziell“, sagt LH Günther Platter.

Bewusst Tirol ist Mehrwert

Gastronomie-Spartenobmann und Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl sieht in der Verwendung von heimischen Produkten die Grundlage für eine funktionierende Landwirtschaft. „Wir bringen 11 Mio. Touristen nach Tirol und je mehr heimische Lebensmittel verwendet werden, um so größer sind auch die Chancen der Bauern im Land.“„Die Initiative ‚Bewusst Tirol’ bringt eine Mehrwert für Konsumenten, Landwirtschaft, Bauern und für den Tourismus“, sagt er und sieht in den ausgezeichneten Betrieben „Leuchtürme“ in den Regionen. Gleichzeitig werden auch die Produzenten und Verarbeiter immer professioneller“, freut sich Geisler. Der Gastrogroßhandel sei gemeinsam mit den Direktvermarktern das Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Abnehmern.Neben Milch und Milchprodukten wird es in Zukunft auch um Qualitätsfleisch gehen. „Es ist an der Zeit, Tiroler Qualitätsfleisch in die Initiative mit aufzunehmen, im nächsten Jahr wird das ebenfalls in die Auswertung mit aufgenommen", freut sich AM-Tirol-GF Wendelin Juen.„Bewusst Tirol“ Betriebe setzen in ihrer Küche verstärkt auf qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Region.BezirkssiegerHotel & Restaurant Schwarzer Adler InnsbruckGasthof Hirschen Reith bei SeefeldHotel Bergland SöldenHotel Penzinghof OberndorfJuffingHotel & Spa EbbsHotel Post Baldauf GmbH NaudersDolomiten Residenz Sporthotel Sillian SillianHotel Lumbergerhof GränHotel Gaspingerhof GerlosAlle Ausgezeichneten Betriebe und Großhändler finden Sie hier: