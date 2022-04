Beim Ehrentag vom Musikbezirk Landeck wurden zahlreiche langjährige Mitglieder und verdiente Funktionärinnen und Funktionäre für ihre Engagement für das Blasmusikwesen geehrt.

BEZIRK LANDECK/KRONBURG (sica). Nach pandemiebedingter Pause konnte der Musikbezirk Landeck endlich wieder in altbewährter Form und in würdigem Rahmen mit musikalischer Begleitung durch "Die Tiroler Musikanten" den Ehrentag auf Kronburg durchführen. Bezirksobmann Florian Geiger konnte neben den zahlreichen Mitgliedern der 31 Kapellen im Bezirk Landesrat Toni Mattle, Bezirkshauptmann Markus Maaß sowie Landesverbandsfinanzreferent Markus Schlenck als Ehrengäste begrüßen.

Musikalische Umrahmung durch "Die Tiroler Musikanten".

"Kameradschaft, Einigkeit und Beständigkeit"

Im April 2019 konnten die Musikantinnen und Musikanten das letzte Mal zum Ehrentag auf Kronburg zusammenkommen und seitdem habe sich viel getan, wie Bezirksobmann Florian Geiger in seiner Begrüßung betonte. Die Corona-Pandemie und auch der nun herrschende Ukraine-Krieg waren und sind Themen, die in Ansprachen Platz einnehmen und die Gesellschaft vor Herausforderungen stellen. Und genau deswegen sei es wichtig, dass man den Ehrentag wieder in gewohnter Form begehen könne:



"Wir haben die vergangenen Jahre bis jetzt gemeinsam gut gemeistert und keine Spaltung zugelassen. Auch in schwierigen Zeiten haben wir nach außen hin unsere Einigkeit gezeigt und dafür möchte ich euch allen herzlich danken. Wir hoffen natürlich auf eine bessere Zukunft, ohne Krieg und ohne Krankheit. Die Musik hilft uns aber sicherlich über schwierige Zeiten und bereitet immerwährende Freude",

betonte Florian Geiger.

Bezirksobmann Florian Geiger

Der Ehrentag vom Musikbezirk Landeck präsentiere den Charakter der Kameradschaft, der Einigkeit, des friedlichenUmgangs miteinander und der Beständigkeit:



"Das Blasmusikwesen zeigt, wie harmonisch es in unserem Bezirk sein kann - Musik verbindet",

zeigte sich Bezirkshauptmann Markus Maaß, der selbst begeisterter Musikant ist, überzeugt.

Bezirkshauptmann Markus Maaß

"Wenn Mitglieder beispielsweise für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt werden, ist das eine großartige Leistung. Ihr seid die tragenden Säulen in den Vereinen mit historischem Fundament und ein großes Vorbild für den Nachwuchs!", so Geiger.

Nahmen die Ehrungen vor: Florian Geiger, Markus Maaß, Markus Schlenck und Toni Mattle (v.li.).

Kontinuität durch langjährige Mitglieder

Auf Frühjahrskonzerte mussten die Musikkapellen lange Zeit verzichten, nun konnten bereits die ersten für heuer bereits über die Bühne gehen und endlich wieder musikalisch die etwas wärmere Jahreszeit eingeläutet werden. Diese Aufbruchsstimmung, die derzeit im Blasmusikwesen deutlich spürbar ist, hob Landesverbandsfinanzreferent Markus Schlenck in seinen Worten hervor:



"Es ist schön, dass dieser Optimismus so deutlich zu sehen ist und eure Proben nun endlich wieder in Auftritten münden können. Macht weiter so und lasst nicht locker."

Landesverbandsfinanzreferent Markus Schlenck

Landesrat Toni Mattle bat die Musikantinnen und Musikanten im Zuge des Ehrentages, nicht nur die Musik, sondern auch die Verantwortung der Kapellen in der Gesellschaft ernst zu nehmen:



"Bei den 31 Kapellen und einem Jugendorchester sind mehr als 2.200 Mitglieder dabei und damit rund fünf Prozent der Bevölkerung im Bezirk bei der 'Musi' - Damit geht auch eine große Verantwortung einher. Ein großer Dank gilt allen, die dieser bereits seit Jahrzehnten nachkommend und mit ihrer Mitgliedschaft zur Kontinuität in den Kapellen beitragen!"

Landesrat Toni Mattle

40 Jahre Mitgliedschaft

Die Verdienstmedaille in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde an Georg Kathrein (MK Fiss), Christian Wille (MK Fließ), Christian Jehle (MK Flirsch), Edgar Ruetz (MK Grins), Stefan Siegele (MK Kappl), Kurt Stadlwieser (MK Kaunertal), Karl Schuchter (STMK Landeck), Peter Heiss (STM Landeck-Perjen), Franz Josef Schmid (MK Langesthei), Reinhard Siegele (MK Langesthei), Karl Waldegger (MK Nauders), Christoph Spiß (MK Pettneu a. A.), Gebhard Plangger (MK Pfunds), Meinrad Probst jung. (MK Prutz), Thomas Schriebl (MK Prutz), Roland Peintner (MK Ried im Oberinntal), Gerhard Dengel (MK Schnann), Stefan Gitterle (MK Schönwies), Reinhard Kirschner (MK Serfaus), Ulrich Thurnes (MK Serfaus), Eugen Mussak (MK St. Anton am Arlberg), Hermann Strolz (MK St. Anton am Arlberg), Thomas Veiter (MK St. Anton am Arlberg), Christian Klinger (MK Zams), Markus Mungenast (MK Zams) und Andreas Scheiber (MK Zams) überreicht.

Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft

50 Jahre Mitgliedschaft

Die Verdienstmedaille in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Georg Geiger (MK Fiss), Walter Schmid (MK Fiss), Gebhard Juen (MK Fließ), Wolfgang Walser (MK Ischgl), Othmar Falch (STMK Landeck), Gerhard Gabl (MK Pfunds), Werner Goldschald (MK Schönwies), Hubert Peham (MK Schönwies), Markus Pircher (MK See i. P.), Manfred Breila (MK Serfaus), Alfred Haueis (MK St. Anton am Arlberg) und Anton Feuerstein (MK St. Anton am Arlberg).

Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft

55 Jahre Mitgliedschaft

Die Verdienstmedaille in Gold für 55 Jahre Mitgliedschaft wurde Walter Greiter (MK Fendels), Otto Pult (MK Fendels), Albert Zangerle (MK Galtür), Franz Kurz (MK Ischgl), Rudolf Winkler (MK Ischgl), Franz Waldner (MK Serfaus) und Franz Schiferer (MK Tobadill) angesteckt.

Ehrungen für 55-jährige Mitgliedschaft

60 Jahre Mitgliedschaft

Die Verdienstmedaille in Gold für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielten Erwin Krismer (MK Ladis), Josef Hackl (MK Schönwies), Hartmuth Oberlechner (MK See i. P.), Alfred Hochenegger (MK Serfaus) und Albert Hammerl (MK Zams).

Ehrungen für 60-jährige Mitgliedschaft

Verdienstmedaille in Gold

Helmut Mungenast von der Musikkapelle Grins wurde an diesem Abend eine besondere Ehre zuteil: Ihm wurde die Verdienstmedaille in Gold vom Österreichischen Blasmusikverband überreicht.

Helmut Mungenast (mi.) erhielt beim Ehrentag vom Musikbezirk Landeck die Verdienstmedaille in Gold. Im Bild mit Bezirksobmann Florian Geiger, Bezirkshauptmann Markus Maaß, Landesverbandsfinanzreferent Markus Schlenck und Landesrat Toni Mattle (v.li.)

Verdienstzeichen in Grün

Markus Kurz (MK Ischgl), Stefan Tilg (MK Fiss), Andreas Kurz (MK Ischgl), Gerd Zangerl (MK Ischgl), Evi Juen (MK Kappl), Josef Pockstaller (MK Kaunertal), Stefan File (MK Pfunds), Emil Rudigier (MK Prutz), Ramona Raggl (MK Schönwies) und Stephanie Siembicka (MK St. Anton am Arlberg) erhielten beim Ehrentag das Verdienstzeichen in Grün.

Auszeichnung mit dem Verdienstzeichen in Grün.

Verdienstzeichen in Silber

Das Verdienstzeichen in Silber wurde an Beatrix Haslwanter (MK Kaunertal), Christian Haueis (BELEI Musikbezirk Landeck), Andreas Schöpf (MK Schönwies) und Lukas Spiss (MK St. Jakob am Arlberg) überreicht.

Auszeichnung mit dem Verdienstzeichen in Silber.

