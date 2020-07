ZAMS. Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Trotz Totalschaden erlitt der Lenker, der 0,38 Promille hatte, nur leichte Verletzungen.

Verkehrsunfall in Zams

Am 26. Juli 2020 gegen 22:21 Uhr lenkte ein 19-jähriger, österreichischer Probeführerscheinbesitzer seinen PKW in Zams auf der B 171 von Landeck kommend in Fahrtrichtung Innsbruck. Bei Straßenkilometer 145,85 brach dem Lenker auf der regennassen Fahrbahn das Heck aus, wodurch der PKW ins Schleudern kam, gegen die Leitschiene prallte und ca. 100 Meter weiter am Dach liegend zum Stillstand kam.

Foto: ZOOM.TIROL

hochgeladen von Othmar Kolp

Probeführerscheinbesitzer hatte 0,38 Promille

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt mit der Rettung ins KH nach Zams gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,38 Promille. (Quelle: Polizei)

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck