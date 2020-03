Coronavirus: Vier weitere positive Fälle im Bezirk Landeck

BEZIRK LANDECK. Im Bezirk Landeck wurden vier weitere Personen aus Ischgl, Pfunds und See positiv auf Covid-19 getestet.

Heute, Dienstagnachmittag (10. März), bestätigten sich weitere positive Coronavirus-Erkrankungen in Tirol. Das zeigen die Testergebnisse infolge der Abstrichproben des Virologischen Instituts in Innsbruck. Konkret handelt es sich um zwei Männer in Ischgl: Eine Person hielt sich in der mittlerweile behördlich gesperrten Bar – dem „Kitzloch – auf, die andere Person gilt als enge Kontaktperson zu einer am Coronavirus erkrankten Person. Ebenfalls im „Kitzloch“ aufgehalten hat sich ein 21-Jähriger aus Pfunds, der positiv getestet wurde. Darüber hinaus ist auch eine 44-jährige Frau aus See erkrankt, die sich ebenso in Ischgl aufgehalten hat und Kontakt zu einem Gast des "Kitzloches" hatte. Die positiv Getesteten weisen milde Symptome auf.

Behördliche Abklärungen laufen

„Die behördlichen Abklärungen in allen Fällen laufen auf Hochtouren. Wir sind nun wieder dabei, ein umfassendes Kontaktpersonenmuster zu erstellen, um Personen aus dem Umfeld gegebenenfalls schnellstmöglich über die Erkrankungen zu informieren. Abhängig von der Intensität des Kontaktes werden enge Kontaktpersonen anschließend 14 Tage isoliert – nicht enge Kontaktpersonen werden angehalten, ihren Gesundheitszustand für die kommenden zwei Wochen genau zu beobachten und sich gegebenenfalls umgehend telefonisch bei den entsprechenden Stellen zu melden“, sagt Landessanitätsdirektor Katzgraber.