BEZIRK LANDECK (otko). Derzeit gibt es 15 "Aktiv positive" in den Gemeinden Landeck, Flirsch, Ischgl, Kappl, Serfaus und Zams. 24 Gemeinden gelten als "virusfrei".

Stadt Landeck tirolweit auf Platz zwei



Die Zahl der Corona-Fälle in Landeck ist am Wochenende gesunken, da eine Person wieder als genesen gilt. Laut den Zahlen des Tiroler Corona-Dashboards (Stand 11. August, 9:30 Uhr) gibt es im Bezirk Landeck aktuell 15 "Aktiv positive". Die Stadtgemeinde Landeck liegt aktuell mit sechs Erkrankten derzeit an der Spitzei im Bezirk – tirolweit nach der Stadt Innsbruck auf dem zweiten Platz. In Flirsch gibt es derzeit vier Corona-Fälle, gefolgt von Ischgl mit zwei. In Kappl, Serfaus und Zams gibt es aktuell jeweils einen bekannten Erkrankten. 24 Gemeinden gelten aktuell als "virusfrei".

Aktuell gelten im Bezirk Landeck 15 Personen als infiziert, 1.000 Personen sollen bereits wieder genesen sein. 16 Personen sind verstorben. Insgesamt 13.370 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Aktuelle Corona-Dashboard des Landes Tirol.

Foto: Screenshot

hochgeladen von Othmar Kolp

Tirol-Vergleich

In der Rangliste mit den Corona-Fällen in den neun Tiroler Bezirken liegt Landeck nun auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz folgt Innsbruck-Stadt mit 13 "aktiv positiven" Personen. In Kufsten gibt es sieben Corona-Fälle, in Schwaz sieben und in Innsbruck-Landeck sechs. In Imst gibt es momentan jeweils fünf Corona-Fälle, gefolgt von Lienz mit drei. Kitzbühel und Reutte verzeichnen jeweils einen "Aktiv positiven".

Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 11. August, 9:30 Uhr

Montag: Sechs positive Testergebnisse innerhalb der vergangenen 24 Stunden



