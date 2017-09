Gemeinden erhalten 3 Millionen Euro

28.09.2017, 10:40 Uhr

Land Tirol entlastet Gemeinden bei wichtigen Infrastrukturprojekten

BEZIRK LANDECK. Bei der dritten Ausschüttung des Gemeindeausgleichsfonds im Jahre 2017 wird eine Summe von insgesamt € 2.989.571,- für wichtige Projekte in den Gemeinden im Bezirk Landeck zur Verfügung gestellt. Landtagsvizepräsident und Bürgermeister Toni Mattle zeigt sich erfreut über diese in den Gemeinden dringend benötigten finanziellen Mittel: „Es ist wichtig, den Gemeinden bei der Realisierung von wichtigen Projekten unter die Arme zu greifen. Es freut mich, dass der Bezirk Landeck bei der dritten Ausschüttung des Gemeindeausgleichsfonds dieses Jahres wieder eine hohe Zuwendung bekommen hat. Gemeindereferent LR Johannes Tratter steht mit vollem Einsatz hinter den Tiroler Gemeinden und hat sich stets zu der außerordentlichen Wichtigkeit dieser Unterstützung bekannt.“Der Gemeindeausgleichsfond wird viermal im Jahr ausgeschüttet und für wichtige Vorhaben verwendet. Der größte Posten kommt dieses Mal dem Ausbau der Straßen, Wege und Brücken mit € 865.000,- zugute. Weiters gibt es diesmal eine Sonderförderung für die Schul- und Kindergartenbetreuungseinrichtungen in der Höhe von € 500.000,-Die weiteren großen Positionen sind für Volksschulen € 340.000,-, für Wasserversorgung € 240.000,-, für den Ausbau der Breitbandversorgung € 232.100,- und für Gemeinde- und Mehrzweckhäuser € 196.000,- zweckgewidmet.Des Weiteren wurde auch für die Kinderbetreuung € 154.112,- an Finanzmitteln für die Gemeinden des Bezirkes Landeck bereitgestellt.Weitere zweckgebundene Förderungen: Barrierefreiheit € 112.300,-, Wildbach- und, Lawinenverbauung € 95.000,-, Kommunalfahrzeuge € 70.000,-, Haushaltsausgleich € 50.000,-, Hoferschließungen € 50.000,-, HS/NMS/SPZ/PTS € 30.000, Friedhöfe € 40.000,-, Abfallbeseitigung € 13.559,-, FW-Fahrzeuge und FW-Ausrüstung € 1.500,-.