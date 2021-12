Am Sonntag, dem 19. Dezember ab 12 Uhr wird zum Country Gospel Christmas in der Adventzeit mit "Pretty Old" eingeladen.

HENGSBERG. Die Veranstaltung findet in Hengsberg beim Bacherlwirt statt. Moderiert wird das Konzert von "Howdy Frankie".

Um Reservierung wird gebeten: 0699/11337917

