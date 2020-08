Die 51. Steirische Weinwoche findet erst 2021 statt

Viel wurde in den vergangenen Woche disktutiert und für und wider abgewogen, letztendlich wurde gestern Abend der Entschluss gefasst, dass die 51. Steirische Weinwoche erst im nächsten Jahr abgehalten wird.

Weinbaubeauftragter und Organisator Martin Palz begründet dies wie folgt: „ Ausschlaggebend dafür ist im Zusammenhang mit der instabilen Situation der COVID-19 Ausbreitung die Sorge um die Sicherheit der Aussteller und Besucher. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verantwortung mit dem Verzicht der Abhaltung der Steirischen Weinwoche in diesem Jahr, längerfristig einen Beitrag zum nachhaltigen Wohl des Steirischen Weines beizutragen!“



Fest mit Tradition

Seit 1970 ist die Steirische Weinwoche ein Fest mit Tradition. Als Ersatz wird an einem Programm gearbeitet, um die Stammgäste und Besucher der Weinwoche zu den ausstellenden Betrieben nach Hause umzuleiten.

Wir hoffen, dass alle Freunde und Genießer der steirischen Festkultur im August 2021 wieder die Möglichkeit haben, Wein und Kulinarik in gewohnter Manier am Festgelände genießen zu können!

Eröffnung 50. Steirische Weinwoche