Zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen kam es am Sonntag gegen Mittag in Wildon. Zwei Personenkraftwagen kollidierten bei einem Abbiegevorgang.

Ein Unfall ereignete sich am Sonntag in Wildon, sodass drei Verletzte im LKH Südsteiermark - Standort Wagna versorgt werden mussen.

Gegen 13:45 Uhr lenkte eine 23-Jährige aus dem Bezirk LB ihren Pkw im Ortsteil Lichendorf auf der L601 aus Richtung Wildon kommend in Richtung Schönberg. Zeitgleich fuhr ein 37 Jahre alter Grazer mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung und wollte bei Strkm 2,2 in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei dürfte er den herannahenden Pkw der 23-Jährigen übersehen haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei der seitlichen Kollision erlitten der 37-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Graz, Verletzungen unbestimmten Grades. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt.