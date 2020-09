Ein neuer Pfarrer für Leutschach

"Einer allein kann niemals das erreichen, was eine Gemeinschaft schafft!" Mit diesem Satz aus seiner Predigt hat der neue Leutschacher Pfarrer Marius Martinas vielen auch neugierigen Kirchenbesuchern bereits in seiner ersten Hl. Messe aus dem Herzen gesprochen.

LEUTSCHACH. Der gebürtige Rumäne Marius Martinas, seit 5 Jahren in Österreich und bisher Kaplan in Gnas, hat sich im ersten Kennenlernen mit seiner Pfarrgemeinde als sehr offen, beredt und herzlich erwiesen und damit gleich viel Sympathie bekommen. Auch wenn er scherzhaft um "ein Jahr Schonfrist" gebeten hat, war das Kennenlernen ein sehr vielversprechendes. Der Applaus, welchen er für die herrlich frische Messgestaltung des Kirchenchores einforderte, viel sehr stark und wohl auch für den neuen Pfarrer aus, der auch noch im Pfarrverband für Arnfels und Oberhaag tätig sein wird. Auch das Angebot bei der örtlichen Feuerwehr aktiv zu werden hat Martinas wohlwollend und mit einem Lächeln quittiert. Der bisheriger Leutschacher Pfarrer Werner Marterer hat zeitgleich seine neue Pfarrgemeinde in Gr. St. Florian übernommen.