"Jan der Drechsler" hat sich seinen Traum verwirklicht

Tischlertechniker Jan Weber aus Gleinstätten hat sich bereits mit 21 Jahren seinen Traum erfüllt und den Sprung ins Kleinunternehmertum gewagt.

Als "Jan der Drechsler" kann er nun seiner Kreativität freien Lauf lassen. "Ich habe schon als Kind gerne mit Holz gearbeitet. Mein Beruf ist meine Berufung", erzählt Weber. Mit seinem Kleinunternehmen "Jan der Drechsler" hat er viel vor: So restauriert er nicht nur alte Möbelstücke, sondern fertigt auch Schmuck aus südsteirischen Weinreben oder diversen anderen Holzsorten, wie zum Beispiel Zirbenholz, an. "Aktuell sind meine Schmuckanhänger eine Mischung aus Holz und Epoxidharz. Jedes Stück ist ein Unikat", betont der Tischlertechniker. Überdies fertigt er nach Wunsch auch Geschenke jeder Art an. Das Holz für seine kunstvollen Arbeiten bezieht er aus der Region. Und auch die Ideen gehen dem jungen Südsteirer nicht aus. "Es sind spontane Ideen. Oft sehe ich etwas in der Natur und will es dann handwerklich und kreativ umsetzen", erörtert Weber.

In zwei Geschäften erhältlich

Eigentlich hatte er heuer auch erstmals vor, seine Werke bei den diversen Christkindlmärkten in der Region auszustellen, aufgrund der Corona-Pandemie steht das jedoch noch in den Sternen. Allerdings sind seine Schmuckstücke schon in zwei Geschäften erhältlich. Zum einen bei "Naturquelle" in Preding und zum anderen bei "Jasmins kleine Wunder mit Liebe" in Vogau.

Hier geht es zum Facebook-Profil von "Jan der Drechsler"