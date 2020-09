Vier Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren, stehen im Verdacht, zumindest seit Herbst 2019 mit Suchtmitteln gehandelt zu haben. Die Verdächtigen wurden festgenommen.



LEIBNITZ. Ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger, ein 24-jähriger, ein 20-jähriger sowie ein 22-jähriger Österreicher – alle im Bezirk Leibnitz wohnhaft – stehen im Verdacht, zumindest seit Herbst 2019 bis zum Frühjahr 2020 im Großraum Leibnitz mit illegalen Substanzen gehandelt zu haben. Sie dürften die Drogen in Graz angekauft und in weiterer Folge an Abnehmer in Leibnitz und Umgebung gewinnbringend weiterverkauft haben. Die Geschäftsanbahnungen dürften über soziale Netzwerke erfolgt sein. Die tatsächliche Drogenübergabe fand in Privatwohnungen statt, wobei die Verdächtigen die Suchtmittel nach Bestellung persönlich zugestellt haben dürften.

Insgesamt dürften die Verdächtigen mit rund vier Kilogramm Marihuana, über einem Kilogramm Amphetamin sowie rund 250 Stück XTC-Tabletten gehandelt haben. Diese Drogen stellen einen Straßenverkaufswert von rund 62.000 Euro dar.

Drei der Männer stehen zudem im Verdacht, Sexualdelikte mit minderjährigen Personen unter Ausnützung eines durch Drogen verursachten wehrlosen Zustandes begangen zu haben.

Die vier Verdächtigen wurden festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.