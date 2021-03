Ausgerechnet zum Frühlingsbeginn meldete sich in der Südsteiermark der Winter zurück und beschenkte uns mit reichlich Schnee. So konnte an diesem verrückten, verschneiten, sonnigen Wochenende am Seggauberg ein freundlicher Schnee-Osterhase begrüßt werden, der von den kreativen Baumeistern Sarah Deutschmann, Regina Krainer, Michael Schadler und Burim Doli errichtet wurde.