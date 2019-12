SPÖ Gralla veranstaltete 1. Interne Gralliger Preisschnapsen

Im November veranstaltete die SPÖ Gralla in der Mehrzweckhalle das 1. Interne Gralliger Preisschnapsen. Dazu konnten mehr als 100 Schnapserinnen und Schnapser (darunter 30 Damen) begrüßt werden. Als Ehrengäste konnten LAbg. Bernadette Kerschler und Bürgermeister Hubert Isker herzlich willkommen geheißen werden.

GRALLA. Die SPÖ Gralla, unter dem Vorsitz von Vzbgm. Franz Draxler, hat bei diesem Preisschnapsen ganz bewusst auf die Ausschüttung von Geldpreisen verzichtet und stattdessen Waren- und Sachpreise für jeden Teilnehmer zur Verfügung gestellt. Dadurch war bereits im Vorfeld klar, dass jeder als Gewinner nach Hause gehen wird.

„Es war uns wichtig, dass an diesem Nachmittag Spiel, Spaß und Gaudi im Vordergrund stehen“ so der Hauptorganisator und Ideengeber für diesen geselligen „Wettbewerb“, Gemeinderat Gerald Sucher. Und so war es dann auch. Es gab fast ausschließlich bekannte Gesichter bzw. „Spielgegner“, auch das eine oder andere vereinbarte Getränk ist als besonderer Anreiz sozusagen „mitgelaufen“.

Es gab aber natürlich auch ein offizielles Endergebnis. So erhielten die drei besten Damen und die drei besten Herren auch entsprechende Urkunden.

Die Platzierungen

Damen:

1. Platz: Andrea Barbic

2. Platz: Inge Pieberl

3. Platz: Silvia Bernhard

Herren:

1. Platz: Rudolf Reinisch

2. Platz: Michael Ussar

3. Platz: Josef Kleindienst

Der SPÖ Gralla ist es ein Bedürfnis, sich bei allen Teilnehmern, Helfern und Unterstützern recht herzlich zu bedanken, die alle zum großen Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben.