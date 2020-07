TV - Aufzeichnung Oberkrainer Zirkus - Die Sommer - Edition im Bacherlwirt Hengsberg

In der heutigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Musiker selbst ein Event organisieren. Umso bemerkenswerter ist es, wenn engagierte Personen wie Gastronom, Musiker und Agenturbesitzer Rudi Mally eine Musikveranstaltung wie den „OBERKRAINER ZIRKUS“ auf die Beine stellen, um dadurch vielen Freunden dieser Musikrichtung eine Freude zu bereiten. Sommer, Sonne, Urlaubszeit sorgen für Glücksgefühle, denn: der OBERKRAINER ZIRKUS ist bzw. war wieder am Freitag den 24.07.2020 im Bacherlwirt in Hengsberg zu Gast, und lockte zahlreiche Fans von nah und fern an.

Das Traum Moderatorenduo DANIEL DÜSENFLITZ und Clara Ploder präsentierten nicht nur hochkarätige Musikgruppen, sondern sorgten auch wieder für eine tolle Fernsehaufzeichnung. Es fanden sich hochkarätige Musikgruppen wie: Die 5 Steirer, Rudi Mally & Gastroboys, die slowenische Spitzengruppe Petovia Kvintett, Salzburg Sound, sowie die jungen Lavanttaler, die alle Oberkrainermusik vom Feinsten boten. Mit dem Einzug aller Musikgruppen wurde die TV-Aufzeichnung des Oberkrainer Zirkus – die SommerEdition mit Oberkrainer Klängen im gut besuchten Bacherlwirt gestartet. Dass die Stimmung von Beginn an zum Kochen war, dafür sorgte auch die Anwesenheit des FOLX TV-FANCLUBS unter Obmann Stv. Peter Deutsch.

Erstmals mit dabei waren als Gäste die Gruppe „Petrovia Kvintett“ aus Ptuj in Slowenien, die noch vor Beginn der TV-Aufzeichnung mit großartigen musikalischen unplugged Darbietungen für super Stimmung beim Publikum sorgten. Die 5 Musiker sind seit 2017 musikalisch unterwegs, und seit 2019 wurden sie durch die Sängerin Larissa-verstärkt. Sie war davor im Ensemble von Sascha Avsenik als Sängerin aktiv. Das Petrovia Kvintett zählt in Slowenien zu den Spitzenensembles und waren auch eines der Hauptensembles in einem der größten slowenischen Radiostationen. Im Jahr 2020 sollte ursprünglich auch ihre neue CD-Produktion vorgestellt werden, aber aufgrund Corona mussten sie diese ins Jahr 2012 verschieben. Sie sind auch die Hauptgruppe einer der größten slowenischen Radiosender. Für das kommende Jahr 2021 sind sie mit Auftritten in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie auch in Belgien bereits ziemlich ausgebucht.

Die Gruppe Salzburg Sound bestehend aus Musikerinnen aus Salzburg, Kärnten, Slowenien und der Steiermark sind seit 2011 nicht mehr vom Musikerhimmel wegzudenken. Sie bestechen durch ihren 4 stimmigen Gesang, und ihre Musik führt sie von der klassischen Oberkrainermusik bis hin zum Partysound. Bei der TV Aufzeichnung begeisterten sie mit ihren Titeln „Was ist denn schon dabei“ , „Tränen wegen Dir“ und „Wenn du sagst- du liebst mich“ , welche alle auf ihrer neuen CD zu hören sind. Auch sie haben normalerweise einen vollen Terminkalender, mussten aber dem Corona Tribut zollen, und fast 90% ihrer bisherigen Auftritte absagen. Auch ihre geplante CD-Präsentation mussten sie auf unbestimmte Zeit verschieben. Daher sind sie sehr froh, im Rahmen des Oberkrainer Zirkus auftreten zu können. Im nächsten Jahr sind sie in der Steiermark beim Lederhosenfest in Übelbach, beim Radio Grün Weiß Dorffest in Obdach sowie beim Ball der Feuerwehr Seiersberg/Pirka zu hören.

RUDI MALLY´S GASTROBOYS die aus zehn Musikern bestehende Gruppe sind seit vielen, vielen Jahren, nicht mehr von der österreichischen Volksmusikszene wegzudenken. Sie sorgten mit dem Stücken „Marsch der Steirer“ und „Bierig, Boarisch“ für gute Stimmung.

Die Gruppe die 5 Steirer, welche ursprünglich aus den 7 Steirern aus der Zeit bei der Militärmusik heraus entstanden ist, und im Jahr 2000 auf 5 Musiker reduziert hat, feiern mittlerweile ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Von der Anfangsformation sind noch immer 3 Musiker dabei. Sie treten in der typischen Oberkrainerbesetzung, auf, und die Musiker beherrschen an die zwanzig Instrumente. Ihre Musik ist sehr universell und erstreckt sich von der Oberkrainer Klängen bis hin zum Big Band Sound, mit der sie auf den Bühnen Europas und darüber hinaus beheimatet sind, und mit der sie bei ihren Auftritten immer für viel Schwung und gute Stimmung sorgen. Sie mussten im heurigen Jahr bereits an die 25 Auftritte absagen, freuen sich schon sehr wieder auf der Bühne stehen zu können. Mit ihren Darbietungen „Wir kommen aus der Steiermark“, „In lustiger Runde“, sowie „Im Bärntalstadl“ sorgten sie für außergewöhnliche musikalische Momente.

Die Musikgruppe „Die jungen Lavanttaler“ waren diesmal als Special Guests bei der Oberkrainer Zirkus -Sommer Edition im Bacherlwirt mit dabei. Sie präsentierten zur Fernsehaufzeichnung mit „Ballklänge Marsch“, „Einen Gruß an Dich“ Titeln ihrer brandaktuellen CD. Als Zugabe sorgten sie mit den größten Hits „Der fidelen Lavanttaler“ nochmals für schöne Erinnerungen an diese sehr erfolgreiche Kärntner Gruppe.

Das dieser Abend lange in Erinnerung bleiben wird, dafür sorgte die artistische Einlage von Jongleurin Vanessa Berousek. – einer Zirkuskünstlerin von Weltklasseformat. Sie lieferte in einer unbeschreiblichen Schnelligkeit, artistische Einlagen mit Bällen mit was das Publikum restlos begeisterte.

Unter den Gästen unter anderem gesichtet: der Gründer und ehemalige Chef der Mosskirchner Helmut Freydl, die Geschwister Scharf aus Kärnten. Paul Prattes – ORF Landesstudio Steiermark „Wetter Pauli“ Musiker Dominik Ofner, sowie der Manager vieler Oberkrainer Musikgruppen Wolfgang Klug.

Resümee der TV-Aufzeichnung: ein sehr abwechslungsreiches Programm mit toller Musik, und mit dem sehr authentischen und sympathischen Moderatorenduo Daniel Düsenflitz, und Clara Ploder. Man kann schon ganz gespannt auf die Ausstrahlung sein.