Der neue Seat Leon kann schon jetzt bei der Fahrmilie Paier in Gleinstätten Probe gefahren werden.

Die vierte Generation

Seit Jahren gehört der Leon zu den beliebtesten Modellen der Seat-Reihe. Auch wenn die offizielle Österreich-Premiere erst am 15. Mai ansteht, kann der neue Seat Leon beim Autohaus Paier in Gleinstätten bereits besichtigt werden. Der 150 PS-starke Benziner kommt sehr schnittig daher, das Design ist modern. Die Motorhaube ist ein wenig länger geworden, die Front wirkt ausdrucksstärker. Ein besonderes Highlight ist das durchgehende Led-Lichtband zwischen den Rücklichtern, besonders bei der Heckpartie kommt das sportliche Design perfekt zur Geltung. Generell wirkt er von der Optik her deutlich aggressiver als seine Vorgänger. Der größere Kühlergrill lässt den Leon angriffslustig wirken und wird von LED-Scheinwerfern flankiert.

FR-Modell mit 150 PS

Aktuell gibt es den Leon nur in der Fünf-Türer Variante, ein Kombi folgt im Juni und ist bereits bestellbar. Vier Varianten stehen den Kunden dabei zur Verfügung. Reference, Style, Xcellence und FR. Der Vorführwagen bei Autohaus Paier kommt in der FR- Ausstattung daher, die Racing Edition sozusagen. Der Innenraum ist digitaler geworden und die Shift-Gangschaltung (zum nach vorne oder hinten tippen) wirkt futuristisch. Der große Touchscreen funktioniert kabellos mit Apple Car Play und Android Auto. Gewisse Ähnlichkeiten zu anderen Kompaktsportlern des VW-Konzern sind nicht von der Hand zu weisen, was aber kein Nachteil sein muss, wie das flüssige Getriebe oder der gut durchdachte Innenraum beweisen. Die Sprachsteuerung funktioniert ähnlich wie im VW Golf, alle wichtigen Infos lassen sich auch über das Infotainment-Display anzeigen.

Jetzt Probefahrt buchen

Jetzt Probefahrt buchen

Auch wenn der offizielle Verkaufsstart für den Seat Leon eigentlich der 15. Mai ist, kann der Wagen jetzt schon bei der Fahrmilie Paier für eine Probefahrt gebucht werden. Überzeugen

Sie sich selbst vom gut ansprechenden Motor und flüssigem Getriebe. Auch die Ledersitze sind sehr komfortabel. Auf den Rücksitzen wird ausreichend Platz geboten, immerhin ist der neue Leon etwas länger ausgefallen als seine Vorgänger. Zahlreiche Fahrassistenten erleichtern die Bedienung und steigern den Fahrspaß. Die Fahrmilie Paier freut sich auf Sie!

Factsheet Seat Leon FR:

Motor & Getriebe:

Motoraufbau: 4-Zylinder,

16 Ventile,

Hubraum: 1.498 ccm3,

Leistung: 150 PS (110 KW),

Drehmoment: 250 Nm bei 1.500–3.500 U/min,

6-Gang-Schalt-Getriebe,

Treibstoff: Benzin, Verbrauch: 6,1–5,8 l/100 km (kombiniert),

Abgasnorm: Euro 6 DG,

Fahrleistungen:

Höchstgeschw.: 221 km/h,

0-100 km/h: 8,4 s

(Sports-tourer: 8,7 s),

Maße/Gewichte:

L/B/H: 4.368/1,800/1,442 m,

Kofferraum: 380 l,

Leergewicht: 1.200 kg,

Preise:

€ 32.990,- Ausstattung FR Preis abzgl. € 1.500,- Porsche Bank Boni € 30,490,-

Leon Reference , 90 PS, Benziner erhältlich ab € 16.290,-

inkl. Porsche Bank Boni