Im Juli fand der erste Leibnitzer Halbmarathon, organisiert von der Agentur Hikimus mit Achim Wippel, statt.



Nach dem Aus des beliebten Römerlaufs gab es eine Kluft in Leibnitz, die es zu schließen galt. Achim Wippel hat daher den ersten Leibnitzer Halbmarathon organisiert. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Leibnitz und der WOCHE Leibnitz wurde das Laufevent ein voller Erfolg. Allein im Halbmarathon gingen 150 Läufer an den Start. Überdies gab es noch kürzere Distanzen, Team-Bewerbe und auch Kinderläufe. Auch viele Topathleten waren am Start. Da der Lauf derart gut angenommen wurde, gibt es im nächsten Jahr eine Wiederholung. Der Termin steht bereits fest: Am 18. Juli ist es soweit!

Leibnitzer Halbmarathon ein voller Erfolg