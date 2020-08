Seit rund 50 Jahren gibt es die Sportgemeinschaft Lang. Ein ganzes Dorf ist seither sportlich unterwegs.



LANG. Zwei langjährige Stützen der Initiative „Gesund in Lang“, Peppi Kohnhauser und Werner Böcksteiner feiern 2020 runde Geburtstage. Die WOCHE Leibnitz hat mit ihnen geplaudert.

Als Josef „Peppi“ Kohnhauser, ein gelernter Bergmann, im Jahre 1964 der Liebe wegen von Eisenerz in die Gemeinde Lang übersiedelte, waren noch keine Rede von der Initiative „Gesundes Lang“. „Ich war immer bewegungshungrig und habe dann zu laufen begonnen und einige Nachbarn zum Laufen eingeladen. Zuerst nur kurze Strecken, so an die fünf Kilometer. Seit Anfang der 90er Jahre haben wir dann zu einem Lauf am Silvestertag eingeladen“, erinnert sich der rüstige „80er“ Peppi Kohnhauser an die Anfangsjahre. Werner Böcksteiner, ergänzt: „Wir hatten damals in Lang eine starke Hobby-Fußballmannschaft um Conny Schweinzger, der Peppi hat uns dann zum Mitlaufen motiviert“.

In der Nacht zur Basilika nach Mariazell und nach Rom

Dann ging es Schlag auf Schlag. Als erstes großes Ziel wurde 1997 ein Staffellauf durch die Nacht von Lang zur Basilika nach Mariazell in Angriff genommen. Vom Erfolg motiviert ging es 1998 von Lang über rund 1000 km nach Rom. Die Langer Laufrunde wurde im Petersdom von Papst Johannes Paul II in einer Privataudienz empfangen. Kohnhauser: „Ein unglaubliches Erlebnis für uns alle“. Wir haben dabei Spenden von Sponsoren für die Kinderkrebshilfe Steiermark gesammelt und konnten stolze 33.700 Schilling übergeben“.

Starts bei Marathonläufen in der ganzen Welt

Das Lauftraining wurde nun intensiver und die Langer Sportler wagten sich bei vielen Laufevents an den Start. Werner Böcksteiner schaffte einmal sogar Platz zwei in der Klasse Herren 50 bis 55 Jahre im österreichischen Laufcup. Die beiden Jubiliare waren mit ihren Freunden bei 18 Marathonläufen u.a. in New York, Jamaica, Amsterdam, Berlin, Hamburg oder Florenz am Start.

Initiative: Gesund in Lang

Kohnhauser, Böcksteiner, Draxler, Gaisberger, Ornig, Stifter und Co motivierten viele Langer mit Wandern, Laufen, Walken oder Turnen zu gesunder Bewegung. Vor zehn Jahren (Kohnhauser: „zu meinem 70er“) waren die Langer mit 40 Teilnehmern beim Welschlauf dabei. Die Langer stellten (mit Läufern und Walkern) auch beim Römerlauf drei Mal das stärkste Team. Auch Bürgermeister Joachim Schnabel zählt seit Jahren zu den begeisterten Läufern.

Laufen entlang von Flüssen

In den letzten Jahren wurden neue Herausforderungen gesucht. Staffelläufe entlang von Flüssen. Geschafft haben die sportlichen Langer inzwischen die Laßnitz, die Sulm und die Mur. Gibt es neue Pläne? „Die Donau würde uns reizen“, sagt Peppi Kohnhauser. Immerhin 2857 Kilometer durch zehn Länder.

Werner Böcksteiner, er feiert in wenigen Wochen seinen 70er, zieht es als Wanderführer beim Leibnitzer Alpenverein in die Berge. Die Woche gratuliert herzlichst und wünscht noch viele unvergessliche Laufmomente.

Von Franz Hartinger