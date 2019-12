Das Ticket für das Landesfinale in Gratkorn sichert sich das Team der Polytechnischen Schule Leibnitz.

Einen starken Auftritt hatten die Fußballer der Polytechnischen Schulen der Bildungsregion Südweststeiermark beim 23. Raiffeisen Futsal-Hallencup in der Sporthalle in Leibnitz.

Den Sieg holte sich die Leibnitzer betreut von Alois Tieber vor der PTS Gleinstätten. Beide Mannschaften haben sich somit als Regionalmannschaft für das Landesfinale am 6. 2. 2020 in Gratkorn qualifiziert. Dritter wurde die PTS Deutschlandsberg vor den Mannschaften Gleisdorf und Weiz.

Beste Torschütze sowie bester Spieler mit acht Treffern wurde Rudolf Lenz von der PTS Deutschlandsberg. Bester Tormann wurde Fabian Insupp von der PTS Leibnitz.

Die Urkunden und Pokale gesponsert von den Raiffeisenbanken wurden von Vizebürgermeister Helga Sams und Direktor Johann Wallern übergeben.