Mit einer großen Überraschung endete die Sprintstaatsmeisterschaft der Orientierungsläufer in Graz. Der 21jährige Lukas Novak vom Leibnitzer AC lief im Herren Elitefeld zu Silber. Beim Lauf zum Austria Cup feierte Andreas Pölzl einen Tagessieg. Jürgen Egger und Sepp Hartinger sprinteten jeweils auf Platz zwei.

„Wer net in Graz drin spazier‘n is g‘rennt,“ heißt es in einem Lied von Johann Schrammel (Wer no in Wien net war). Zum Spazieren hatten die Leibnitzer in der Grazer Innerstadt keine Zeit. Mit vollem Tempo ging es bei den „Austrian Finals“ vom Schlossberg runter in die Grazer Altstadt und zum Ziel auf den Karmeliterplatz.

Leibnitzer bewiesen Klasse

Hohe Konzentration und schnelle Beine (bei hohen Lufttemperaturen) waren gefragt. Die Leibnitzer beweisen Klasse. Viel umjubelt wurde die Silbermedaille durch Lukas Novak im Herrenfeld.

Lukas Novak holte Silber.

Foto: Hartinger

Lukas hatte heuer schon bei den „Qualiläufen“ für den Weltcup aufgezeigt - auf Gold fehlten nur 22 Sekunden. Novak: "Über meine erste Staatsmeisterschafts-Medaille in der Herren-Elite bin ich überglücklich. Noch dazu, weil es in meiner Heimatstadt so gut geklappt hat."

Beim fünften Lauf Austria-Cup, der parallel zur Staatsmeisterschaft ausgetragen wurde, feierte Andres Pölzl (Herren 45) einen Tagessieg. Stark präsentierten sich auch Jürgen Egger (H 35) und Sepp Hartinger (H 70) mit zweiten Plätzen in ihren Kategorien. Sophia Asseg (D 12) zeigte mit Platz neun ihr Talent.

Weitere Platzierungen: H 65, 9. Franz Hartinger; D 45, 10. Judit Allwinger. Rahmenbewerb - H 21 Kurz, Platz 5: Hans Jörg Berr.

