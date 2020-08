Tennisstar Dominic Thiem auf Trainingslager in St. Nikolai im Sausal

Über prominenten Besuch durfte sich die Marktgemeinde St. Nikolai im Sausal dieser Tage freuen: Niemand geringeres als Österreichs Tennisstar Dominic Thiem hielt ein viertägiges Trainingslager ab.

Gemeinsam mit seinem Konditionstrainer Dr. Michael Reinprecht machte sich Dominic Thiem in St. Nikolai im Sausal fit für die bevorstehenden US-Open in New York. Am Trainingsprogramm standen hauptsächlich Ausdauereinheiten am Sportplatz und in der Mehrzweckhalle. Der Niederösterreicher erkundete aber auch mit dem Mountainbike die wunderbare Region.

Bgm. Gerhard Hartinger und Vizebgm. Johannes Zöhrer ließen es sich nicht nehmen, Dominic Thiem ein Gastgeschenk zu überreichen und ihm für das bevorstehende Turnier viel Glück zu wünschen. Auch die Tennis-Fans kamen auf ihre Kosten, denn Dominic nahm sich viel Zeit für Fotos und Autogramme für seine Fans.