THE LEGENDARY STYRIAN BLUES BROTHRS SHOWBAND

Mottoshow

We´re putting the band back togetherSo wie Jake und Elwood Blues im Film „The Blues Brothers“, der 1980 über dieKinoleinwände flimmerte, ihre Band wieder zusammentrommelten, macht es ihnen 2018 ihr steirisches Pendant gleich. Die Brüder haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um die „Originalbesetzung“ wieder „on the road“ zu bekommen.Die Musik der beiden Blues Brothers Filme lässt für zwei Stunden den guten alten Blues wieder auferstehen. Von Gimme Some Lovin´ bis Everybody Needs Somebody und von Minnie the Moocher bis zum Jailhouse Rock reicht die schier unendliche Palette von Hits und Evergreens.Wie beim legendären Konzert der „Blues Brothers“ im Film, werden auch wir, bis auf wenige Sitzplätze, auf Reihenbestuhlung verzichten.Dresscode: 80er-Jahre-StyleMachen Sie mit uns einen Ausflug in die 1980er Jahre und vielleicht finden Sie noch das eine oder andere Kleidungsstück, das Sie seit über 30 Jahren nicht mehr getragen haben.Oder machen Sie es den Brüdern gleich: schwarzer Anzug, schwarzer Hut und Sonnenbrille.Kartenvorverkauf: Trafik Zirngast WildonKarten online kaufen unter: www.wildkultwildon.atKartenhotline: Tel.: 0677 62243764Kartenpreise: VVK € 20,- Schüler und Studenten € 12,- | AK € 22,-