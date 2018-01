125. Wehrversammlung der FF Obergralla

29.01.2018, 16:58 Uhr

HBI Norbert Gürtl hielt in seiner Rede fest, dass die FF Obergralla heuer ihren 125. Geburtstag feiert - beginnend mit dem Marktfest am 12. Juni und endend mit der Friedenslichtübergabe am 23. Dezember 2018. Er bedankte sich bei seinen Feuerwehrkameraden, Ausgezeichneten sowie Beförderte und Angelobte für ihren Einsatz. Gürtl lobte auch die gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde und dem Bereichsfeuerwehrkommando Leibnitz. Nach den Grußworten der Ehrengäste wurde noch in fröhlicher Stimmung gefeiert.