18.07.2017, 12:08 Uhr

Alpenverein Leibnitz lädt zum Familienwandertag ein

Am Samstag, dem 5. August lädt der Alpenverein Leibnitz zur Familienwanderung am Theaterweg St. Josef ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Parkplatz der Mostschenke.

Die Teilnehmer erwartet eine einfache Familienwanderung durch prächtige Wälder, über den erlebnisreichen „Theaterweg“, vorbei an Teichen und mit einem herrlichen Blick auf St. Josef. Keine wesentlichen Höhenunterschiede – nur ein kurzer Anstieg. Gemeinsam wird der Wald erforscht, lustige Rucksackspiele gespielt, damit beim Gehen keine Langeweile aufkommt. Weiters bereiten sich die Teilnehmer unterwegs auf ihren großen Auftritt vor. Als Abschluss findet eine Einkehr bei der Mostschenke Neumann statt, wo sich jedes Kind noch ein Eis abholen kann.



Gehzeit: ca. 2 Stunden, 6 Kilometer

Anmeldung: Christian Kranzler 0699/19297391

