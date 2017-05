Auszeichnung für Marlene Reiterer aus Kitzeck

12.05.2017, 14:09 Uhr

Unter ihnen Marlene Reiterer, Schülerin der 1. Schulstufe der VS Kitzeck i.S. Marlene erreichte mit 50,75 Punkten den sensationellen 2. Platz.Freuen darf sich auch Lukas Schwimmer, Schüler der 1. Schulstufe über den ausgezeichneten 8. Platz.Das Team der VS Kitzeck i.S. mit VDir. Sabine Gürtl ist sehr stolz auf die herausragenden Leistungen und gratuliert auf das Herzlichste!