Camperverein Leibnitz besuchte das Murkraftwerk in Gabersdorf

17.10.2017, 12:50 Uhr

Durch das Turbinenrohr fließen pro Sekunde 220.000 Liter Wasser und treiben die Turbine zur Stromerzeugung an. Das Murkraftwerk Gabersdorf kann locker eine Stadt wie Leibnitz, auch in Spitzenzeiten, mit Strom versorgen.Abschließend wurde der Buschenschank Keen in Wagendorf besucht. Obmann Sepp Großschädl möchte sich beim Verbund und Ing. Schwarz für die spannende Führung bedanken.