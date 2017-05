CD-Präsentation in Leibnitz

"Son of the velvet Rat" präsentieren am Freitag, dem 12. Mai um 20 Uhr ihre neue CD im Leibnitzer Marenzikeller.Der Grazer Sänger & Songwriter Georg Altziebler, den es mit seiner kongenialen (musikalischen) Begleiterin Heike seit geraumer Zeit häufig in die Staaten zieht, hat dort auch sein neues Album produziert. Nach drei Jahren Longplayer-Pause ist Altziebler mit seinen musikalischen Weggefährten wieder ein rundum exquisites, sehr zurückgenommenes Werk gelungen. So reif und gut abgehangen wie seine Stimme mittlerweile klingt, ist er natürlich bei weitem noch nicht. Aber vielleicht ist das Überschreiten der statistischen Lebensmitte dafür verantwortlich, dass "Dorado" auch eine kleine Hommage an die Altmeister der US-Musik ist – Leonard Cohen beispielsweise hätte mit der Platte seine Freude gehabt.

Mehr Americana kann man schwer sein, so sieht das auch die Musikpresse, die sich schon vor dem Veröffentlichungsdatum am 17. 2. mit Lobeshymnen einstellt. Wenn auch die Landstraße, das Unterwegssein, als Motiv vordergründig dominieren mag, so handelt SOTVR auf "Dorado" alle großen Themen des Rock'n'Roll und des Folk ab, von der Liebe bis zum abgefuckten Motel und dem einsamen Surfer. Dorado heißt im spanischen Original "golden". Und das ist diese Platte in jeder Hinsicht.03452/76506