"Cinema Paradiso": Bekannte Melodien aus berühmten Filmen in Gamlitz

28.04.2017, 12:00 Uhr

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt im heurigen Programm des Kultur-Genussreigen Gamlitz war ein der Filmmusik gewidmeter Konzertabend von Karin Leitner (Flöte) und Krassimira Ziegler (Harfe).

Bekanntes und Eigenkompositionen

Mit wunderbar im Ohr klingenden Melodien aus berühmten Filmen verzauberten Karin Leitner mit der Flöte und Krassimira Ziegler auf der Harfe das Gamlitzer Publikum beim zweiten Konzertabend im Rahmen des von Franz Schober organiserten Kultur-Genussreigen Gamlitz 2017.Aber auch mit Eigenkompositionen bezauberten die beiden Musikerinnen bei ihrem Konzertabend in Gamlitz und brachten mit unvergesslichen Melodien und romantischen Klängen das Publikum zum Träumen.

Legendäre Filmmusik

Der Reigen von weltbekannten Filmmusiktiteln, die die Alte Klosterschule Gamlitz mit Musik vom Feinsten erfüllten, reichte von „Cinema Paradiso“ über „Titanic“, „Chocolat“ oder Filmmusik von Enio Moriccone bis zu „Beauty & The Beast“.Ein klingender Abend in Gamlitz, der Erinnerungen an bekannte Filmstreifen weckte und lange im Gedächtnis bleiben wird.