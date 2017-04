Gartenschau Südsteiermark mit besten Floristen des Landes

21.04.2017, 12:00 Uhr

Der Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen findet im Grottenhof statt.



Prächtiges Programm

Die dritte Gartenschau Südsteiermark, die heuer vom 15. bis 18. Juni im Naturparkzentrum Grottenhof in Kaindorf/Leibnitz stattfinden wird, ist von einem ganz besonderen blumigen Höhepunkt gekrönt. "Alle neun Jahre ist die Steiermark Schauplatz für den Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen und heuer findet dieser im Zuge der Gartenschau Südsteiermark im Naturparkzentrum Grottenhof statt", freuen sich Organisator Dino Kada und Johann Obendrauf, der Landesinnungsmeister der steirischen Gärtner und Floristen."Die besten 27 Nachwuchsfloristen Österreichs, die bereits die Landesentscheidung in ihrem Bundesland gewonnen haben, werden ihr Können präsentieren und einen Einblick in ihr Handwerk geben", laden Innungsmeister Johann Obendrauf und Innungsgeschäftsführerin Franziska Hahn-Reichl ein. Branchenvertreter und Fachpresse aus ganz Österreich werden u.a. bei einem Galaabend erwartet. Dazu gibt es eine eigene Aktionsbühne."Bisher haben bereits 70 Aussteller für die Gartenschau Südsteiermark zugesagt und es werden noch einige dazukommen", versprechen die Organisatoren Dino Kada und Gerhard Rohrer von Kada Südsteiermark in Kooperation mit der Stadtgemeinde Leibnitz wiederum ein ganz besonderes Gartenerlebnis für die ganze Familie (Eintrittsermäßigung mit dem steirischen Familienpass). "Ich freue mich schon darauf", betont Vizebgm. Helga Cernko.