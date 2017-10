Gospelstimmen erklingen in Leibnitz

03.10.2017, 13:12 Uhr

Der „Verein Steirer mit Herz“ veranstaltet zusammen mit dem Chor „Solid Voices“ in der Stadtpfarrkirche Leibnitz ein „Gospelkonzert “ zugunsten krebskranker, hilfsbedürftiger und behinderter Kinder sowie betroffener Familien in der Steiermark.Am Freitag, dem 24. November um 19.30 Uhr, werden die Stimmen erklingen.Einlass ist 30 Minuten vor Konzertbeginn.Beginn: 19:30 Uhr, Einlass: 19 UhrKarten sind in allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket und bei den Sängern sowie unter info@steirermitherz.at erhältlich.Infohotline:0664/4595234