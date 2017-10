08.10.2017, 17:46 Uhr

Ein bisschen Fotos hier, ein Stückchen weiter, nächste Kurve,traumhafter Blick auf die steirische Toskana.Ich bin atemlos vor Staunen und gespannt was ich wohl alsnächstes zu Sehen bekomme!Wir durchfahren ein Wäldchen, dann gibt die Landschaftwieder den Blick frei auf die Weinrieden.Sie sind so prachtvoll in ihrer Farbe und einladend.Schön langsam bekomme ich Lust auf Gemütlichkeit,auch der Durst meldet sich zu Wort.Endlich, endlich finden wir ein wundervolles heimeligesPlätzchen. Es spricht mich sofort an mit seiner Einzigartigkeit,Kreativität, Blumenvielfalt und seiner liebevollen Gestaltung.Nicht zu vergessen die herzliche Bewirtung!Es sind die "Mitteregger Stubn," es duftet nach maronenund Blumen, die Bienen summen......Ich lehne mich zurück und genieße diese kleine Oasedes Friedens und der Kreativität.Eine Weile bin ich versunken in einer anderen Welt,und einfach nur glücklich.Dankbar dass es solche Orte, weit ab des Kommerzesnoch gibt!