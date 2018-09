Sexuelle Belästigung in Leibnitz: Zeugen und Opfer bitte bei der Polizei melden

13.09.2018, 14:14 Uhr

Anfang September informierte die Polizei: Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, drei Frauen sexuell belästigt zu haben. Die Polizei sucht nun weiter nach Zeugen bzw. weiteren Opfern.

Personenbeschreibung:

Insgesamt drei Frauen erstatteten bei der Polizeiinspektion Leibnitz die Anzeige, zwischen Juli 2018 und August 2018, im Bereich der Au Leibnitz/Kaindorf an der Sulm während des Joggens von einem unbekannten Täter unsittlich am Hintern angefasst worden zu sein.Mann, zwischen 24 und 30 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, sportliche Statur, drei-Tages-Bart, kurze braune Haare, blaue Augen, ausländischer Akzent und gepflegtes Äußeres. Einmal wäre er mit einer langen schwarzen Jogginghose und einem Brasilien T-Shirt bekleidet gewesen. Ein anderes Mal trug er eine neongelbe kurze Sporthose und ein dunkelblaues Sport T-Shirt.Eventuelle weitere Opfer bzw. Zeugen mögen sich mit der Polizeiinspektion Leibnitz, Tel. Nr.: 059 133/6160 in Verbindung setzen.