St. Andrä-Höch ist in Feierlaune

09.05.2017, 14:20 Uhr

In der Gemeinde St. Andrä-Höch gibt es in diesem Jahr viele Gründe zu feiern.

Neue Parkplatzgestaltung

Die Gemeinde St. Andrä-Höch hat sich im Bezirk Leibnitz als beliebter Wohnort und als Tourismusgemeinde etabliert. Das ist kein Wunder, immerhin sind Bgm. Rudolf Stiendl und sein Gemeinderatsteam stets darum bemüht, die Infrastruktur im Ort zu verbessern.Ein besonderes Augenmerk wird dabei immer auf die jüngsten Gemeindebürger gelegt. Erst im Vorjahr wurde der Kindergarten generalsaniert und heuer wird der dazugehörige Parkplatz erneuert. Auch weitere Verbesserungen des Straßennetzes stehen heuer wieder am Programm. Besonders stolz ist man in der Gemeinde auf das rege Vereinsleben: von der Musikkapelle über die Landjugend bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr.

Treffpunkt für Generationen

Neue Unternehmungen

Durch das vielfältige Vereinsangebot ist für jeden Gemeindebürger, egal, ob jung oder alt, das Passende dabei. Durch die Vereine ist im Ort immer was los, so findet heuer im Frühjahr und Sommer ein wahrer Festreigen statt. Gestartet wird damit am 20. Mai mit dem Frühjahrskonzert der Trachtenmusikkapelle. "Ein weiteres Highlight ist der Bauernbund-Frühschoppen am 18. Juni", informiert Bgm. Stiendl und lädt gleichzeitig alle Bürger zu sich auf seinen Hof ein, denn dort findet der Frühschoppen schon traditionell statt. Danach ist die Feuerwehr an der Reihe und diese hat gleich doppelten Grund zur Freude: Sie feiert ihr 110-jähriges Bestehen und kann ein neues Mannschaftsfahrzeug einweihen. Das zweitägige Fest findet am 22. und 23. Juli statt. Ebenfalls eine lange Tradition hat das Laurenzifest des Pfarrgemeinderates (13. August). Also, hinkommen und mitfeiern!Auch über neue Projekte kann sich Bgm. Stiendl freuen. "Im alten Feuerwehrhaus hat sich ein neuer Unternehmer angesiedelt, der Austernpilze züchtet, Malermeister Daniel Hellberger hat sich selbstständig gemacht und in Reith entstehen sechs bis sieben neue Einfamilienhäuser", freut sich der Ortschef über die Aktivitäten in seiner Gemeinde.