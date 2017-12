Vernissage von Christina Tsilidis in Leibnitz

Leibnitz : Galerie Marenzi |

Am Freitag, dem 12. Jänner um 19 Uhr wird zur Vernissage "Pack_stage" von Christina Tsilidis in die Galerie Marenzi geladen.

Obwohl wir in einer Zeit der Entmystifikation leben, in der alles erklärt scheint, funktionieren diese Strategien der Film- und Starfabrik, der Mythenbildung. Sie werden auch in der Produktwerbung benutzt, paradoxerweise stärker denn je zuvor. Offenbar ist eine ganz bestimmte Sehnsucht nach Mythen und Mystifikation, um nicht zu sagen, danach belogen zu werden, ein nicht abzuleugnender Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Christina Tsilidis spürt in ihren Arbeiten dem nach, was hinter dieser Sehnsucht steckt. Sie lässt die Mythenseifenblase platzen, bevor sie überhaupt erst durch den Raum fliegen kann.

"Seit 2013 beschäftige ich mich mit Abfallprodukten der Zivilisation und transferiere beispielsweise Schutzverpackungen in eine sehr verdichtete und reduzierte, aber ästhetische Darstellung in Form von Collage und Stillleben im Fotostudio auf weißem Hintergrund – aber immer noch mit einem Augenzwinkern zur westlichen Zivilisation: smart statt neblig, suboptimal, performance, yes it works, staged mimicry.“



Ausstellungsdauer: 13. Jänner bis 24. Februar 2018



Öffnungszeiten: samstags von 10 bis 14 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung