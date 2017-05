12.05.2017, 11:39 Uhr

Für Porsche Leibnitz hat am vorigen Wochenende die U13 vom AC Linden sehr erfolgreich teilgenommen. Von 16 Mannschaften in der Gruppe konnte der 2. Gruppenplatz erreicht werden.Im Gesamtturnier konnte an diesem Tag der 5. Platz erreicht werden, jedoch kam der Torschützenkönig mit 7 Toren aus Leibnitz - wir freuen uns über den Erfolg! Danke vom Porsche Leibnitz Team!