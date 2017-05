ESV Fresing mit knapper Niederlage im Steirerderby

08.05.2017, 07:47 Uhr

Doch wie so oft starteten die Fresinger (Arnold Pronegg, der wieder genese Markus Wippel, Johann Pölzl, Michael Krenn und Klaus Sirec) nervös vor eigenen Publikum ins Spiel. RSU Leitersdorf um Europameister Martin Laffer führte bereits nach 2.Kehren mit 12-0 und sicherte sich souverän Spiel 1. Im Spiel 2 drehte Fresing auf und konnte sich diesen Durchgang verdient holen. In der Pause kam für Markus Wippel Klaus Sirec ins Spiel. Danach wurden die Spiele immer ausgeglichener, wenige Fehler auf beiden Seiten, jedoch nutzen die Leitersdorfer diese geschickter aus. Spiel 3 endetet mit einem 9-9 Unentschieden, Durchgang 4 konnte sich Leitersdorf mit 11-9 sichern. Also musste im 5.Spiel ein Sieg für Fresing her. Doch die Leitersdorfer ließen nicht locker und so endete auch Durchgang 5 mit einem 11-11 Unentschieden. Endstand 4-6 für die RSU Leitersdorf, welche an diesem Tag sehr guten Stocksport boten.Trotz der Niederlage hat man noch immer alle Möglichkeiten den Klassenerhalt zu schaffen, da auch Straßwalchen gegen die noch ungeschlagenen Weierfinger verlor.Tabelle: Weierfing 6pkt - Fresing 2Pkt. - Straßwalchen 2 Pkt. - Leitersdorf 2 Pkt.Bereits nächste Woche geht´s im Rückspiel gegen Leitersdorf wieder um 2 wichtige Punkte in Richtung Klassenerhalt.