LEOBEN. Neues Jahr, neue Herausforderungen. Man könnte es aber auch von der anderen Seite betrachten und die Chancen sehen, die uns das Jahr 2022 bietet: Die Chance, Dinge noch ein Stück besser zu machen, mehr Solidarität zu zeigen, Zusammenhalt zu leben, als Gesellschaft zu wachsen und jene Dinge anzupacken, die schon lange aufgeschoben werden. Gut, die beiden vergangenen Jahre sind anders verlaufen als gedacht. Eine Pandemie hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dadurch weniger Platz für andere Themen gelassen.

Ärmel aufkrempeln

Doch nun gilt es, die Ärmel aufzukrempeln und voll Zuversicht an die Arbeit zu gehen. 365 Tage sind eine lange Zeit. Zeit, die wir wirklich gut nutzen können. In diesem Sinne freue ich mich auf ein ereignisreiches Jahr, in dem wir als Woche wieder über Ereignisse aus der Region berichten. Wir werden Sie mit Beiträgen versorgen, die informieren, zur Diskussion oder zum Nachdenken anregen, nahe gehen und hoffentlich auch ein wenig unterhalten.

