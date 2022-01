Eine Haube als Kopfbedeckung, da scheiden sich die Geister – und auch die Meinungen im Woche-Redaktionsteam. Claudia Riegler und Wolfgang Gaube haben in der hitzigen Diskussion dennoch "kühlen Kopf" bewahrt.

Claudia Riegler: "Ich trage alles – nur keine Haube!

Dass ich mir hier mit meiner Abneigung gegen Hauben keine Freunde mache, ist mir klar, aber ich h a s s e Hauben! Als Kind blieb mir nichts Anderes übrig, da musste ich, ob ich wollte oder nicht. Aber kaum alt genug, wurden alle aus meinem Kasten verbannt. Ich trug Hüte, Kappen, beim Skifahren Stirnbänder, im Sommer Sonnenhüte, aber niemals mehr Hauben. Diese wolligen, kratzigen, ewig juckenden, überwarmen und schwitzigen Kopfbedeckungen sind mir ein Gräuel. Doch, wenn ich so manche Frau damit sehe, denke ich mir oft, dass ihr die Haube gut steht. Ich probierte ja auch die eine oder andere, aber es war keine dabei, die mir gefiel oder passte. Nur gut, dass ich am Kopf oder an den Ohren nicht kälteempfindlich bin, denn dann würde ich klugerweise so ein "Ding" aufsetzen.

Wolfgang Gaube: "Im Winter trägt der Gaube eine Haube!"

Angesichts meiner längst verschwundenen Haarpracht neige ich zu einer Kopfbedeckung. Im Sommer ist's eine sportliche Kappe oder ein modischer Hut, im Winter muss ich mir das Haupt entsprechend warm halten, am besten geht das mit einer Haube! Die Sammlung wird zum Entsetzen meiner lieben Frau immer größer, statt kleiner – sie stößt sich auch an den eingestickten (Werbe-)Schriften. Mein derzeitiger absoluter Favorit ist eine Mütze, die "Lust auf Leoben" macht. Sie ist mit Fleece unterfüttert und schmiegt sich elegant ans Köpfchen. Natürlich dürfen Exemplare mit einer mehr oder weniger großen Quaste nicht fehlen, da habe ich ein besonders schönes Stück mit dem grünen Herz der Steiermark im Fundus. "Der Gaube trägt Haube" – mein Slogan für die kalte Jahreszeit!