Ilse Schober aus der Hinterlobming bei St. Stefan hat „durch dick und dünn gedacht“ und dazu ein Buch mit gleichnamigem Titel geschrieben, mit dem Leser ihre Sichtweise auf das Leben positiv verändern können.

ST. STEFAN. Ilse Schober ist ein wahres Energiebündel. Sie leitet die Kindergruppe „Lomukis“ in ihrem Heimatort Hinterlobming, in der sie mit dem Nachwuchs musiziert, spielt und bastelt. In der Lobminger Ortsmusik spielt sie die Klarinette, ist Obfrau und Regisseurin der Theatergruppe „Bühne Lobming“ und sie übt das Amt der Mesnerin in der örtlichen Kirche aus. Und das alles zusätzlich zu ihrem Brotberuf als diplomierte Krankenschwester am LKH Leoben und ihrer schönsten Aufgabe, Mutter eines Sohnes zu sein. „Ich möchte so viele Sachen machen, dass ich wirklich befürchte, in diesem Leben nicht alles zu schaffen. Eine Idee war es, ein Buch zu schreiben“, sagt die 44-Jährige schmunzelnd. Gesagt, getan: Eines nachmittags vor rund einem Jahr holte sich Ilse Schober zu einem gutem Kaffee in ihrer Gartenlaube Stift und Block und begann zu schreiben.

Die vielen Gedanken auf Papier

„Schreiben war schon immer meine Leidenschaft, es sind auch viele Gedichte im Laufe der Jahre entstanden. Worüber ich ein Buch schreiben wollte, davon hatte ich aber absolut kein Konzept. Ich begann einfach, meine Gedanken zu notieren, weil ich seit jeher eine extreme Denkerin und Grüblerin bin“, erzählt sie. Nach zwölf Wochen, im Mai, war das 200-seitige Buch fertig, zwischen den Kapiteln versehen mit eigenen Zeichnungen, Sinnsprüchen und Gedichten. „Und immer mit einem leeren Blatt für persönliche Notizen des Lesers. Das war mir sehr wichtig, denn ich weiß von vielen Leuten, dass sie ihre Gedanken in die Bücher schreiben möchten, in einem gewöhnlichen Buch aber zu wenig Platz dafür ist.“

Antworten auf das Warum

Ilse Schober macht sich in ihrem Werk mit dem Titel "Durch dick und dünn gedacht – Die vermeintliche Wahrscheinlichkeit der Wahrheit" auf die Suche nach den Antworten auf die vielen „Warums“ in unserem Leben. Und sie wird auch fündig. In 13 Kapiteln beschreibt sie ihre ganz persönliche Sichtweise auf verschiedenste Umstände des Lebens. „Ich beschreibe Beispiele und Erfahrungen aus meinem Alltag und gebe Anregungen, wie man Situationen von der positiven Seite her sehen und bewältigen kann“, lässt die Lobmingerin einblicken. „Eine gute Hilfestellung für alle, die bereit sind, ihre Blickwinkel zu ändern und alle, die sich selbst zu mehr Zufriedenheit verhelfen wollen“, wie ihr Lektor den Inhalt des Buches beschrieb. Er ordnete das Buch dem Genre „Philosophisches Sachbuch“ zu.

Zufriedenheit als Schlüssel zum Glück

Was Ilse Schober besonders am Herzen liegt, ist es zu vermitteln, dass wir alle viel zufriedener sein könnten, als wir es tatsächlich sind. „Uns ist nicht bewusst, wie schön wir es eigentlich haben. Und darüber sollten wir alle ein wenig mehr nachdenken“, sagt sie. Sie selbst habe im Laufe der Jahre viele diverse Phasen durchgemacht. „Ich war introvertiert, war Revoluzzerin, bin von meinen Lebensidealen abgekommen und habe Dinge gesagt, die ich nicht klar durchdachte. Mittlerweile sind meine Meinung und Werte gefestigt und ich versuche, über niemanden zu urteilen, sondern zu verstehen. Das ist mir sehr wichtig an mir selbst“, betont die 44-Jährige, in der bereits viele weitere Ideen für Bücher schlummern. „Da könnte etwa ein Kinderbuch entstehen oder eines mit Sinnsprüchen.“ Am Schreiben fasziniere sie am meisten, Fantasie und Wirklichhkeit bzw. Ehrlichkeit auf einen Nenner zu bringen.

Geliebte Hinterlobming

Kraft beziehe sie aus der Familie sowie aus ihrer geliebtem Heimatort Hinterlobming, dessen Schönheit sie täglich am Morgen bei einem Kaffee auf der Terrasse genießt. Der Buchtitel „Durch dick und dünn gedacht“ käme übrigens daher, weil sich Gewichtsschwankungen wie ein roter Faden durch ihr ganzes Leben zogen, sie einmal mehr und einmal weniger Gewicht hatte. Ihr Fazit aus allen bisher gesammelten Lebenserfahrungen ist jenes: „Wir sollten lernen, einander nicht nach unserer Hülle und der Fülle zu beurteilen, sondern viel mehr Bedeutung unseren Worten und Blicken geben. So werden Begegnungen mit Sicherheit zur wahrhaften Bereicherung."

Zu kaufen ist Ilse Schobers Buch zum Preis von 19,90 Euro in der